Erdoğan'dan kabine değişikliği iddialarına yanıt

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Erdoğan, "ABD Başkanı ile bugünlerde görüşmemiz olabilir" dedi.

Erdoğan, kabine değişikliği iddiasıyla ilgili olarak ise "Birileri istedi diye yaparsak istikrar kalmaz" dedi.

YSK'nın kararıyla ilgili olarak da açıklama yapan Erdoğan, "Nihai kararı bekleyeceğiz" dedi.