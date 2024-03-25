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Erhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafik kazalarının sorumlusunun bakanlık olmadığını ifade ederek, trafik magandalarını suçladı.
Erhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ada TV'de gündemi değerlendirdi ve trafikteki kazaların büyük çoğunluğunun alkollü olduğunu belirtti.

Arıklı, kazaların yollarla veya ışıklarla ilgili olmadığını söylerek, "Her ehliyet alanın başına bir polis dikemeyiz" diye konuştu.

Karanlık ve kötü yolların olduğunu söyleyen Arıklı, problemin sebebinin yollar olmadığını gençlerin trafik kurallarını aşırı derece çiğnediğini belirtti.

Trafik kazalarının sorumlusunun Bakanlık olmadığını söyleyen Arıklı, trafik magandalarını suçlayarak sorunun kaynağına işaret etti.

Trafik kazalarına sebep olanlara suçu atıp kenara çekilmeyeceğini söyleyen Arıklı, yasaların yetersiz olduğuna ve cezaların hafif olduğuna dikkat çekerek, trafik cezalarında cezaları artırmak için tüzük değişikliği yapılacağını ve polisin de çalışması olduğunu söyledi.

Alkollü sürücülerin araçlarına el konulacağını ve ağır cezaların geleceğini ifade eden Arıklı, ölümlü trafik kazalarında ölüme sebebiyet veren kişilere daha ağır cezaların getirileceğini ve cinayet suçundan yargılanabileceklerini sözlerine ekledi.

Arıklı, yasa değişikleri içerisinde, belli limitin üzerinde alkolle yakalanan sürücülerin araçlarına ve ehliyetlerine el konulacağını ekledi.

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