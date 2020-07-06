Erhürman: “4 ay sonra mı fark ettiniz?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, mahkemelerin taleplerinin yargıç sayısının artışına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirterek, “Anayasa’nın eksikliklerini gidermek için yeterli olmasa bile makul süre içerisinde yargılamaya katkıya bulunacağı için “Evet” diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dün yaratılan keşmekeşin kendilerine çok ciddi şeyler sunduğunu işaret eden Erhürman, “Neden Pazar akşamı, ansızın Bakanlar Kurulu toplanarak karar üretti?” dedi.

Bugün mahkemenin, hükümetin hukuka aykırı iş yaptığı için “Ara emri veriyorum” demesin diye kararları iptal ettiğinin altını çizen Tufan Erhürman, “İptal kararı, işlemler hukuka aykırı olduğu için verilen karardır” şeklinde konuştu.

Hükümetin yaptığı işlemlerin hukuka aykırı olduğunun altını çizen Erhürman, şunları söyledi: “Meclis’teki bütün siyasi partiler bunu söylemişti. Ombudsman da kararların hukuka aykırı olduğunu söyledi, onu da dinlemediniz. Size bu kadar zamandır söylenmesine rağmen dinlemediniz.

Bu nasıl Anayasal bir yönetim tarzıdır? 4 ay geçti üstünden, 4 ay sonra mı fark ettiniz?”

Hükümetin bütün tahammül sınırlarını aştığını kaydeden Tufan Erhürman, “Neden Pazar gecesi palas pandıras Bakanlar Kurulu’nu topladınız?” dedi.