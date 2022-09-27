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Erhürman: Bu ülkede bina yapmak için bir mevzuat, yetkilendirilmiş bir kurumsal yapı var

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Bu ülkede bina yapmak için bir mevzuat, bu çerçevede yetkilendirilmiş bir kurumsal yapı vardır. Bu mevzuata uygun davranmak gerekir." dedi.
Erhürman: Bu ülkede bina yapmak için bir mevzuat, yetkilendirilmiş bir kurumsal yapı var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden 50 dönüm park, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi (külliye) projesine ilişkin açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Meclis binası yapılması için Meclis'in bir ihtiyaç tespiti yapması, Meclis binası yapılmasına karar vermesi gerekiyor. İrade sizin için önemli olmayabilir ama bizim için önemlidir!” dedi.

Erhürman, “Özellikle de cumhurbaşkanlığı ve meclis gibi yapılar söz konusu olacaksa, bunların mimarisiyle, çevresiyle, bitki örtüsüyle, bu ülkeyi, kentsel kimlik açısından Lefkoşa'yı temsil etmesi gerekiyor! Mimari ve kentsel kimlik sizin için önemli olmayabilir ama bizim için önemlidir!” ifadelerini kullandı.

“Yalnızca bu ülkede değil, dünyada da kendini kanıtlamış bilim insanlarımız, mühendislerimiz, mimarlarımız var” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu ülkede yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binaları yapılacaksa, görevin bu insanlarımızda olması gerekir. Yetişmiş insan potansiyelimiz, beşeri sermayemiz, insanlarımızın öz güveni sizin için önemli olmayabilir ama bizim için önemlidir.

İnsanlarımız ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşarken bu kadar büyük bir mali kaynağı herhangi bir katma değer yaratmayacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binaları için kullanmak doğru değildir. Siz insanlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıların gailesini çekmiyor olabilirsiniz. Bu sıkıntılar sizin için önemli olmayabilir ama bizim için önemlidir!

Bu ülkede bina yapmak için bir mevzuat, bu çerçevede yetkilendirilmiş bir kurumsal yapı vardır. Bu mevzuata uygun davranmak gerekir. Ülkenin hukuku ve kurumsal yapısı sizin için önemli olmayabilir ama bizim için önemlidir!..”

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