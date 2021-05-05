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Erhürman: Erken seçim tarihiyle ilgili hükümet hiçbir girişim yapmıyor

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Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında erken seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erhürman: Erken seçim tarihiyle ilgili hükümet hiçbir girişim yapmıyor

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında erken seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Erhürman, erken seçim tarihiyle ilgili hükümetin hiçbir girişimde bulunmadığını dile getirerek, hükümeti ülkede sorun yokmuş gibi davranıp, kulağının üzerine yatmakla eleştirdi.

 

Erhürman, “Dünyanın neresinde hükümet programında Ekim ayında erken seçime gideceğiz diye yazar ve bu yokmuş gibi

davranır? Hükümetin verdiği sözleri tutmasını istedik, bunun arkasında durması gerekiyor. Baştan beri bunu söylüyoruz. Hükümetin uzlaşma girişimi hiç olmadı. Yalnızca bu konuda değil, birçok konuda aynı. Hükümet, seçim tarihini dilediği gibi belirlemek istiyor. Pandeminin ortasında bunların yaşanıyor olması tarihe geçecek. Bunlar unutulmayacak. ” dedi.

 

Hükümetin hiçbir şekilde konuyu gündeme getirmeyerek sorun yokmuş gibi davrandığını ifade eden Tufan Erhürman, ara seçime ilişkin 60 günlük takvimin başlama sürecinin aşıldığını belirtti.

 

Erhürman, “Anayasa’yı ihlal etme süreci başladı. 60 günlük seçim sürecinin başlama sürecini aştık. 3 aydır Meclis’te bunu söylüyorum. Hükümet, sanki sorun yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. Uzatmaya oynarlarsa, tepkimiz sertleşecek. Ülkede böyle boşluk yaratmaya hakları yok” dedi.

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