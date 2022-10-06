  • BIST 3.484,42
  • Altın 1029.486
  • Dolar 18.574
  • Euro 18.4431
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Erhürman: Ne derlerse desinler, mücadelemiz devam edecek

» »
CTP Genel Başkanı Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun BM'ye yönelik, "KKTC'yi tanıyın ya da çekilin" açıklamasına yönelik, "BM'nin KKTC'yi tanıması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?" açıklamasında bulundu.
Erhürman: Ne derlerse desinler, mücadelemiz devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı  Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Birleşmiş Milletler (BM)’ye yönelik açıklamasına işaret ederek, “Ertuğruloğlu BM'ye, ‘ya KKTC'yi tanı ya çekil’ mi dedi gerçekten? Ve bunun için de bir ay süre mi verdi? Kaç ay verirse versin Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ‘BM'nin KKTC'yi tanıması’ diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?” açıklamasında bulundu.

Erhürman, sorunun tanınma olmadığını ifade ederek, “Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmasını istemeyen, bizi Sarayönü'ne hapsetmekten başka derdi olmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fırsat verilse bin bir mücadeleyle dünyaya açtığımız kapıları da kapatacak!" ifadelerine yer verdi.

Erhürman, fırsat vermeyeceklerini belirterek, “Ne derlerse desinler, halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturma mücadelemiz devam edecek...” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Tatar’ın sözlerinden endişe ve kaygı duyuyoruz"06 Ekim 2022 Perşembe 08:53
  • Dikkat! Borcu Olanların Elektriği Bugün Kesilecek06 Ekim 2022 Perşembe 08:47
  • Sennaroğlu avans istedi , olmayınca UBP'ye 'hodri meydan' çekti!06 Ekim 2022 Perşembe 08:46
  • Öztürkler: Muhaceret Affı, Ekim sonu yasalaşabilir06 Ekim 2022 Perşembe 08:41
  • Güneyin Emekçileri: BİZLERİ ve AİLELERİMİZİ Etkileyecek her türlü adımın karşılığını da en sert şekilde vereceğimizi06 Ekim 2022 Perşembe 08:38
  • Tatar: Erdoğan’ın verdiği destekle dünyaya karşı mücadelemizi yürütüyoruz06 Ekim 2022 Perşembe 08:30
  • İskele'de vatandaştan bozuk yol protestosu! (VİDEO HABER)06 Ekim 2022 Perşembe 08:22
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak06 Ekim 2022 Perşembe 08:20
  • Döviz güne nasıl başladı? 6 Ekim 2022 Perşembe06 Ekim 2022 Perşembe 08:08
  • Bugün hava nasıl olacak? 6 Ekim 2022 Perşembe06 Ekim 2022 Perşembe 08:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti