Erhürman "polise başvuracağız" deyeli bugün tam 100 gün oldu

9 Ekim 2017:

"ERTUĞRULOĞLU SUÇ İŞLEMİŞTİR, CEZASI HAPİSTİR”

Ertuğruloğlu’nun kontrolörlük işini ortaya atarken iddiasının burada havalanını denetleyecek ekiplerin olmayışı olduğunu belirttiğini dile getiren Erhürman yaşananaları şu sözlerle anlatı;

“Türkiye’den gelen yetkililer ise ‘buna gerek yoktu biz denetlerdik’ diyor. Ertuğruloğlu ise “Türkiye Başbakanlığı bana hukukçu gönderdi denetleme konusunda yardımcı olsun diye” diyor. 1 Şubat 2017 tarihli komite toplantısında Bakan Ertuğruloğlu diyor ki “kontrolörlük yapacak müşavir firmayı tespit ederken ihale yapmadık”. Bir devlet ciddi bir devletse bir şirkete güvenmiyorsanız alengirli yollara başvurmaz ihaleye çıkarsanız kusur bile aramaksızın fesh edebilesiniz diye sözleşmeye kusursuz fesih koyarsınız ama siz ek sözleşme ile bunu ortadan kaldırdınız. ”

Bu durumda Tahsin Ertuğruloğlu’nun suç işlediğini öne süren Erhürman “Ertuğruloğlu’nun suçu ‘Görevi ihmal suçudur’. Ceza Yasası’na göre kamu görevlerinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek ya da geciktirmek suretiyle kamuyu zarara uğratanlar hafif bir suç işlemiş olur, 1 yıl hapis cezasına çarptırılır” dedi.

“YALAN ÜSTÜNE YALAN SÖYLÜYORLAR”

Konunun 12 Haziran 2017’de Kemal Dürüst tarafından Meclis’te bilgilerine getirildiğini, Tahsin Ertuğruloğlu’nun o gün kürsüye çıkarak “bu sözleşmenin uzatıldığından bugün haberdar oluyorum” dediğini belirten Milletvekili Erhürman şunları söyledi;

“Komitenin elindeki belgeler konunun Ertuğruloğlu’nun da katıldığı bakanlar kurulunda görüşüldüğünü, kararın o toplantının tarihiyle yayımlandığını, daha sonra Ertuğruloğlu’nun ‘benim onayım yoktur’ yazılı itirazı ile Resmi Gazete’de karar tarihinin değiştirildiğini gösteriyor”

Hükümet yetkililerinin Ertuğruloğlu’nun olmadığı bir toplantıyı karar tarihi olarak değiştirip yeniden yazıldığını öne süren Erhürman “ Yalan yalan üstüne. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği bu değişikliğin şehven yapılan hata üzerine gerçekleştirildiğini Resmi Gazete’ye bildiriyor. Ertuğruloğlu onay vermediğini yazılı olarak gönderdiği için toplantıya katılmadı diye değiştiriyorlar. Yani yalan söylüyorlar” şeklinde konuştu.

“DAVA AÇILINCA NE YAPILMALIYDI?”

Şirketin dava açması durumunda yapılması gerekenin çok açık olduğunu söyleyen Erhürman yapılamnası gerekeni şu sözlerle dile getirdi “Şirket devlete karşı tazminat davası açtıysa, orada savunmanızı yapar, tazminat miktarını düşürmeye çalışırsınız. Sonra da çıkan tazminat miktarının kaç yıllık bir uzatmayla karşılanabileceğini bilimsel yöntemlerle hesaplattırırsınız. Bu işten anlayan tüm uzmanlar, yapılan dört yıllık uzatmanın devleti zarara uğrattığını açıkça ortaya koyuyorlar. Demek ki ortada görevi ihmalden dolayı devletin zarara uğratılması var.”

“POLİSE BAŞVURACAK, YARGILANMA TALEP EDECEĞİZ”

Yalnızca Ertuğruloğlu ile ilgili değil, 4 yıl uzatma kararını alanlarla ilgili olarak da Meclis soruşturması isteyeceklerini dile getiren Erhürman, bunun olmaması durumunda doğrudan polise başvuracaklarını ve görevi ihmal ederek devleti zarara uğratanların yargılanmasını talep edeceklerini belirtti.

31 Ekim 2017:

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda CTP grubuna bağlı bazı milletvekillerinin birlikte sunmuş olduğu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu hakkında Meclis soruşturması açılması önergesi görüşülerek reddedildi.