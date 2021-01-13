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Erhürman:Bu kimsenin lütfu değil, halkımızın hakkı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman,Tatar'ın aşı konusundaki açıklamalarını eleştirdi.
Erhürman:Bu kimsenin lütfu değil, halkımızın hakkı

İşte Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın o paylaşımı:

Sağlıkta da ekonomide de en acil ihtiyacımız aşı. Tam da bu ortamda Sn. Tatar aşının geliş yöntemi üzerinden siyaset yapmaya kalkıyor. Hem de her zamanki gibi Meclis dahil hiç kimseyle konuşma/istişare ihtiyacı dahi duymadan.

Siyasi rezervasyonunuz varsa ilgili kurumlar nezdinde koyarsınız ama her durumda bu aşıyı alırsınız. Bunun güneyin veya AB'nin bize lütfu değil, halkımızın hakkı olduğunu unutmadan ve gerekirse hatırlatarak. Kimsenin Kıbrıs Türk halkının sağlığını ve ekonomisini popülizme kurban etme hakkı yok!

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