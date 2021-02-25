Erhürman:Bu ülkeye giderayak verdiğiniz zararın haddi hesabı yok!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

1500 TL'ler için herkesten başvuru alınacak, kimlere verileceği sonra belirlenecekmiş. Hiç kimse önünü göremesin, plan yapamasın ve bir kez daha alanlarla almayanlar birbirine düşsün!!! Bu ülkeye giderayak verdiğiniz zararın haddi hesabı yok!!!