Erhürman'dan Maypa'nın tutuklanmasına ilk yorum

Maypa'nın tutuklanmasının "muhalif bir sesin susturulmasına yönelik adil olmayan bir girişim" olduğunu ifade eden Erhürman, sürecin şeffaf bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Serdinç Maypa'nın tutuklanmasıyla ilgili olarak kamuoyunda oluşan endişeleri dile getirdi. Maypa'nın tutuklanmasının "muhalif bir sesin susturulmasına yönelik adil olmayan bir girişim" olduğunu ifade eden Erhürman, sürecin şeffaf bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Erhürman, yaptığı açıklamada, soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde olmakla birlikte, mümkün olan en kısa sürede resmi bir açıklamanın yapılmasını beklediklerini vurguladı. Halkın bu konuda net bilgi alabilmesi ve şüphelerin giderilmesi için açık ve şeffaf bir sürecin önemine işaret etti.

CTP Genel Başkanı, sürecin yakından takip edileceğini ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Serdinç Maypa'nın tutuklanmasıyla ilgili gelişmelerin kamuoyunda yarattığı endişelerin giderilmesi için sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, resmi açıklamanın beklenmesiyle birlikte CTP'nin süreci yakından takip edeceği bildirildi.