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Erhürman'dan vatandaşa çağrı! Hükümet bırakılmayacak kadar ciddi, herkes önlem almalı!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti "Herkesi birbirine düşürmekten başka ne yaptınız ki zaten" sözleriyle eleştirdi.
Erhürman'dan vatandaşa çağrı! Hükümet bırakılmayacak kadar ciddi, herkes önlem almalı!

İşte açıklama;

Bugün vakalar yeniden arttı. Bunu bir uyarı olarak kabul etmek durumundayız. Yeni kapanmaları ne işçilerimiz, ne esnaf, ne de ekonomi kaldırır. Bu iş, bu hükumete bırakılamayacak kadar ciddi. Hepimiz azami önlem almak zorundayız!!!

 

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