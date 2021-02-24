Erhürman'dan vatandaşa çağrı! Hükümet bırakılmayacak kadar ciddi, herkes önlem almalı!

İşte açıklama;
Bugün vakalar yeniden arttı. Bunu bir uyarı olarak kabul etmek durumundayız. Yeni kapanmaları ne işçilerimiz, ne esnaf, ne de ekonomi kaldırır. Bu iş, bu hükumete bırakılamayacak kadar ciddi. Hepimiz azami önlem almak zorundayız!!!
Bugün vakalar yeniden arttı. Bunu bir uyarı olarak kabul etmek durumundayız. Yeni kapanmaları ne işçilerimiz, ne esnaf, ne de ekonomi kaldırır. Bu iş, bu hükumete bırakılamayacak kadar ciddi. Hepimiz azami önlem almak zorundayız!!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) February 24, 2021
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