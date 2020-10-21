Erkut Şahali ‘’UBP yıkansında gelsin’’

TV2020'de Çiğdem Aydın’ın Güne Merhaba programına katılan CTP Gazimağusa Milletevkili Erkut Şahali’den, UBP ile ilgili şok bir açıklama geldi. Şahali, UBP’de bazı olayları kast ederek, UBP’nin, muhtemel bir CTP koalisyon ortaklığı için UBP’nin yıkanarak CTP’ ye gelmesini gerektiğini söyledi.

Ayni programın 2. bölümünde ise UBP Güzelyurt Vekili Menteş Gündüz de Şahali’ye cevap vererek, UBP’de çürük olanlar iddia edilebilir, varsa elinde belge göstersin. Açıklama yapılırken bu açıklama hepsimizi kapsamaması gerekir.

Ben içinizdeki bir medya mensubunu kast ederek suistimal açıklaması yaparsam bütün Medya’yı zan altında bırakırım. Erkut Şahali’de varsa elinde bir belge onun ile ilgili açıklamada bulunsun dedi.