Erkut Yılmabaşar yazdı.. "Çadırlarda eğitim ve vergi reformu"

Mağusa’da üç okulumuzda çadırlarda ders yapılacak. En son 1974 savaşından önce Kıbrıslı Türkler çadırlarda ders yapmışlardır. Durum bu kadar ciddi.

Bu hafta hava yağışlı…

Ardından Kıbrıs’ın boğucu yaz sıcağı başlayacak.

Namık Kemal Lisesi bir süre sonra Yonpaş Lisesi’ne taşınacak ancak diğer iki okulumuzla ilgili belirsizlik devam ediyor.

Mağusa’da GMB, DAÜ gibi kurumlar bu soruna karşı yerelde henüz bir çare üretebilmiş değil.

Hükümet ise Lefkoşa dışındaki yerel işlere biraz uzak.

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Kıbrıslı Türkler deprem felaketinden sonra sosyal mecra olarak Twitter’a taşınmış durumda.

Binlerce insan yeni hesaplar açtı. Uzun yıllardır Facebook üzerinden devam eden etkileşim deprem felaketi ve İSİAS otelde kaybettiğimiz canlardan sonra Twitter’da artmış adeta çığlık olmuş durumda.

Küçük bir toplum olmasına rağmen Kıbrıslı Türkler Twitter’da her gece Türkiye gündeminde Trend Topic (TT) olmayı başarıyor.

Her gece Adıyaman’da İSİAS Otelde yaşanan cinayet ve hesap sorma talebi on binlerce kez tekrarlanıyor milyonların gündemine yeniden sokuluyor.

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KKTC Bisiklet Federasyonu anlamlı bir etkinliğe imza attı hafta sonu.

Yüzlerce bisiklet sürücüsü Lefkoşa'dan yola çıktı. İskele'de diğer ekiplerle buluşup Mağusa'ya Melekler takımımızın okuluna GMTMK'ne bir anı sürüşü düzenledi.

Ardından yüzlerce sürücü Namık Kemal Meydanı'ndan hep bir ağızdan depremde yitirdiğimiz çocuklarımızı unutmayacağımızı haykırdı.

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KKTC Bütçesinde okul yapacak her hangi bir kaynak yok. Hastane yapacak herhangi bir kaynak ayrılmamış.

Kaynak için ne yapılmalı?

Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalı. Toplanan, alınan vergiler bütçede ayrılacak kalemlerle yatırıma yönlendirilmeli.

Hükümete güven mi yok? Olmayabilir! Ama buna bir yerden başlamak sanırım her yetişkinin gelecek nesillere borcu.

Kamu kendi gücünü kullanarak adil bir vergi reformu yapmadığı sürece bunları konuşmaya dertlenmeye ve el avuç açmaya devam edeceğiz.