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Ersan Saner:“Davete sayın Özersay da icabet etmiş olsaydı, bu konular konuşulmazdı”

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Ersan Saner:“Davete sayın Özersay da icabet etmiş olsaydı, bu konular konuşulmazdı”
Ersan Saner:“Davete sayın Özersay da icabet etmiş olsaydı, bu konular konuşulmazdı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT’de katıldığı “45+” isimli programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“MEKTUBU OKUDUM, DAVETİN NEDENİNİ İYİ BİLİYORUM”

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle Ankara’ya gitmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Saner,  ziyaretin esas amacını, davetin geldiği mektubu okuduğundan dolayı iyi bildiğini belirterek şöyle devam etti:

“Tam yazılı metni okudum, biliyorum. Covid-19 süreci içerisinde oluşan ekonomik durumu gözlemlemek ve Türkiye ile imzalanan protokolü değerlendirmek amacıyla bu davet gerçekleşti.”

“AYNI DAVET SAYIN ÖZERSAY’A DA YAPILDI”

Aynı davetin Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a da yapıldığını belirten Saner, “Sayın Özersay’ın katılmama sebebine ilişkin bir bilgim yok” dedi.

Başbakan Tatar’ın, iki muhalefet partisi lideriyle Ankara’ya gitmesini nasıl yorumladığının sorulması üzerine Saner şöyle konuştu:

“Hatırlayacaksınız, Sayın Fikri Ataoğlu, bir başka parti başkanı ile telefonda, hükümet çalışmaları konusunda görüştüğünü ifade etmiş, bunu tüm basınla paylaşmıştı. Bunu ben değil, Fikri Ataoğlu söylüyor. Sayın Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kendisini telefonla arayıp bir hükümet kurma çalışması girişiminde bulunduğunu iddia etmiştir.”

“DAVETE SAYIN ÖZERSAY DA İCABET ETMİŞ OLSAYDI, BU KONULAR KONUŞULMAZDI”

Saner, “Bugünkü davete Sayın Özersay da icabet etmiş olsaydı, hükümet senaryoları konuşulmuyor olurdu” dedi.  

Üçlü koalisyon iddialarının kamuoyunda tartışılmasının ardından UBP’nin “zemin yoklama çalışması” gerçekleştirdiğini belirten Saner, “Ortamı belirlemek adına bu yoklama yapılmıştır, resmi bir şey yoktu” şeklinde konuştu.

“UBP’NİN BU SAATTEN SONRA ‘ÇATI ADAY’ GİBİ BİR KAVRAMLA UĞRAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Saner, “UBP’nin bu saatten sonra ‘çatı aday’ gibi bir kavramla uğraşması mümkün değil” dedi.

“TEK SIKINTI İMAR PLANI KONUSUNDA YAŞANMADI”

İmar planı konusunda otakları HP ile bir anlaşmazlık yaşadıklarını, hükümetin bir noktada tıkanacağı söylemlerinin çok önceden beridir konuşulduğunu belirten Saner, “sıkıntılar sadece imar planı konusunda yaşanmadı, birçok konuda yaşandı” dedi.

“UBP’NİN İMAR PLANINA İLİŞKİN ÇALIŞMASINI, SAYIN İÇİŞLERİ BAKANI’NA BUGÜN BİZZAT İLETTİM”

Koalisyonun, imar planı tartışmaları konusunda “hala aynı noktada olduğunu düşünmediğini” belirten Saner, “Arife günü, UBP’nin imar planına ilişkin raporunu Sayın Başbakan’a sunmuştuk. Bugün itibariyle de Sayın İçişleri Bakanı’na bizzat ilettim. Süreci yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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