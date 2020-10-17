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Ersin Tatar, taraftarlarını bugün saat 16.00’da Dereboyu’na davet etti

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UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, taraftarlarını bugün saat 16.00’da, Dereboyu’nda gerçekleşecek yürüyüşe davet etti.
Ersin Tatar, taraftarlarını bugün saat 16.00’da Dereboyu’na davet etti

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, tüm taraftarlarını bugün saat 16.00’da Lefkoşa – Dereboyu’nda gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmaya davet etti.

Taraftarlarını, “Hep birlikte dereboyu'ndan yarınlara yürüyoruz!” sloganıyla davet eden Tatar ve ekibi, saat 18.00’de başlayacak seçim yasakları öncesi son kitle toplantısını gerçekleştirmiş olacak.

DÜN DE AKINCI TARAFTARLARI YÜRÜMÜŞTÜ

Anımsanacağı üzere dün de, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçimin ikinci turunda kendisine destek vereceğini açıklayan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dereboyu’nda bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Söz konusu yürüyüşe, yüzlerce Akıncı taraftarı katılmıştı. 

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