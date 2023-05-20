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Esad’dan Erdoğan’a sert sözler: Bölgedeki en büyük tehlike…

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Ankara-Şam hattında normalleşme çabaları sürerken, yıllar sonra ilk defa Arap Birliği zirvesine katılan Suriye lideri Esad, Erdoğan’ı sert sözlerle hedef aldı.
Esad’dan Erdoğan’a sert sözler: Bölgedeki en büyük tehlike…

Suriye savaşının patlak vermesinden sonra ilk defa Arap Birliği zirvesine katılan Suriye lideri Beşar Esad, zirvede yaptığı konuşmada Erdoğan'ı hedef aldı.

Suriye’de 2011’de başlayan savaşın ardından Şam’ın uluslararası diplomasi arenasına dönüşüne sahne olan Suudi Arabistan’daki Arap Birliği zirvesi dün başladı. Suriye son dönemde bir dizi Arap ülkesiyle ve Türkiye’yle ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atarken Esad da Cidde'deki zirve girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

Esad, zirvede yaptığı konuşmada Tayyip Erdoğan'ı ve AKP politikalarını kastederek “Bölgemizdeki en büyük tehlikelerden biri tahrif edici İhvancı zihniyetle karışmış yayılmacı Osmanlı zihniyetidir” dedi.

Esad, “Bugün prensiplerden, ahlaktan, dostlardan ve ortaklardan yoksun Batı hegemonyasının bir sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünyadaki uluslararası durumu değiştirme fırsatıyla karşı karşıyayız. İşlerimizi en az dış müdahale ile yeniden düzenlemek için tarihi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

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