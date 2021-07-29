Esentepe Halk Plajı’nda Yer Alan Engelsiz Plaj Açıldı

Esentepe Belediyesi’nin, bölgede bulunan halk plajında, engelli vatandaşlar için oluşturduğu “Engelsiz Plaj”, törenle hizmete girdi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, engelsiz plajdaki düzenleme hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, her insanın engelli adayı olduğu, her engellinin, engeliz vatandaşlarla aynı haklara sahip olması gerektiği bilinciyle yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de düzenlemenin önemine işaret etti.

Esentepe Belediyesi’nin hayata geçirdiği engelsiz plajın, diğer belediyelere de örnek olmasını dileyerek, engellilerin kimseye muhtaç olmadan plaja, denize kavuşabilmesinin çok sevindirici olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da merkezi hükümetlerin, engellilere, yasaların öngördüğü birçok hakkı sağlayamadığını ancak belediyelerin bu gibi projelerle ülkedeki 6 bin civarı engelliye önemli imkanlar sunduğunu belirtti.

Arıklı, engelli vatandaşların, engelsiz vatandaşların sahip olduğu olanak ve haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da engellilerin de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğun belirtti.

KKTC’de biz bir halkız, bütünüz ve pandemi koşullarına rağmen ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz mesajının verilmesinin önemine işaret eden Tatar, Günay Kibrit ve ekibini de yerel yönetimler, sivil toplum ve merkezi yönetimlerde farkındalık oluşturarak, engellilerin yaşam koşullarının geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı kutladı.

Konuşmaların ardından halk plajı içinde yer alan engelsiz plaj bölümünün açılışı gerçekleştirildi.