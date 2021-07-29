  • BIST 1.391,640
  • Altın 497,40
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

Esentepe Halk Plajı’nda Yer Alan Engelsiz Plaj Açıldı

» »
Esentepe Halk Plajı’nda Yer Alan Engelsiz Plaj Açıldı
Esentepe Halk Plajı’nda Yer Alan Engelsiz Plaj Açıldı

Esentepe Belediyesi’nin, bölgede bulunan halk plajında, engelli vatandaşlar için oluşturduğu “Engelsiz Plaj”, törenle hizmete girdi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, engelsiz plajdaki düzenleme hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, her insanın engelli adayı olduğu, her engellinin, engeliz vatandaşlarla aynı haklara sahip olması gerektiği bilinciyle yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de düzenlemenin önemine işaret etti.

Esentepe Belediyesi’nin hayata geçirdiği engelsiz plajın, diğer belediyelere de örnek olmasını dileyerek, engellilerin kimseye muhtaç olmadan plaja, denize kavuşabilmesinin çok sevindirici olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da merkezi hükümetlerin, engellilere, yasaların öngördüğü birçok hakkı sağlayamadığını ancak belediyelerin bu gibi projelerle ülkedeki 6 bin civarı engelliye önemli imkanlar sunduğunu belirtti.

Arıklı, engelli vatandaşların, engelsiz vatandaşların sahip olduğu olanak ve haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da engellilerin de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğun belirtti.

KKTC’de biz bir halkız, bütünüz ve pandemi koşullarına rağmen ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz mesajının verilmesinin önemine işaret eden Tatar, Günay Kibrit ve ekibini de yerel yönetimler, sivil toplum ve merkezi yönetimlerde farkındalık oluşturarak, engellilerin yaşam koşullarının geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı kutladı.

Konuşmaların ardından halk plajı içinde yer alan engelsiz plaj bölümünün açılışı gerçekleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avcı: "17 Ayda Kovid 40 Can, Trafik De 40 Can Aldı"29 Temmuz 2021 Perşembe 15:47
  • Tatar: “Maraş’ı İnsanlığa Açtık”29 Temmuz 2021 Perşembe 15:23
  • Davulcu: “Saray Ya Da Millet Bahçesi'ne İhtiyaç Yok”29 Temmuz 2021 Perşembe 15:21
  • Eski Ortaokul Binası Beyarmudu Belediyesi’nin Kullanımına Verildi29 Temmuz 2021 Perşembe 15:21
  • Antalya'daki yangın sürüyor | 3 kişi yaşamını yitirdi, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki 10 hasta başka hastaneye nakledildi29 Temmuz 2021 Perşembe 14:48
  • Sucuoğlu'ndan Manavgat'a geçmiş olsun29 Temmuz 2021 Perşembe 14:41
  • Zahra Sokağı ile ilgili karar yok ama niyet var29 Temmuz 2021 Perşembe 14:29
  • Orantısız yağ dokusu artışı: Lipödem nedir? Lipödem belirtileri nelerdir?29 Temmuz 2021 Perşembe 14:15
  • Üç Kıbrıslı Türk Daha Kök Hücre Bağışında Bulundu29 Temmuz 2021 Perşembe 14:13
  • Cengiz Ratip’in Büstü Açıldı29 Temmuz 2021 Perşembe 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti