Eski Başbakanlardan Soyer:“Sevdiklerimize son görevimizi yapamamanın üzüntüsü içindeyiz”

Eski Başbakanlardan Soyer, sevdiklerimize son görevimizi yapamamanın üzüntüsü içinde olduğunu ifade etti.
Ferdi Sabit Soyer’in paylaşımı şöyle;
“İspanya'da hayatlarını kaybedenlerle ilgili törende Papaz " Coronadan ölen insanlar yoğun bakımlarda sevdiklerinden uzak öldüler şimdi definlerinde de sevdikleri ve dostlarından uzak yalnız defnediliyor " dedi. Bunu bizde sevdiklerimize son görevimimizi yapamayarak yaşıyoruz.”
İspanya'da hayatlarını kaybedenlerle ilgili törende Papaz " Coronadan ölen insanlar yoğun bakımlarda sevdiklerinden uzak öldüler şimdi definlerinde de sevdikleri ve dostlarından uzak yalnız defnediliyor " dedi. Bunu bizde sevdiklerimize son görevimimizi yapamayarak yaşıyoruz.— ferdi soyer (@FssoyerFerdi) April 9, 2020
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