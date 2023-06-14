Eski Twitter CEO’su: Türkiye bizi kapatmakla tehdit etti

Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey, vakti zamanında Türkiye’den çok sayıda tehdit aldıklarını dile getirdi.

Kasım 2021’de CEO’luktan ayrılan Dorsey, Breaking Points isimli kanalın sorularını yanıtladı.

Hindistan hükümetinin 2020-2021’deki çiftçi protestoları sırasında aktif olan bazı Twitter hesaplarını kapatmasını istediğini belirten Dorsey, aksi taktirde hükümetin Twitter’ı ülkede kapatmakla tehdit ettiğini dile getirdi.

Dorsey, hükümetin ayrıca Twitter çalışanlarının evlerinin basılmasıyla da tehdit edildiğini söyledi.

Benzer baskıları Nijerya ve Türkiye’de de yaşadıklarını belirten Dorsey, şunları söyledi:

*Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler çok kez bazı gazetecilerin hesaplarının kapatılmasını ve hesap sahiplerinin bilgilerini istedi.

*Türkiye’den de çok sayıda talep aldık. Türkiye’deki mahkemelerde mücadele verdik. Genellikle de kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler.

Twitter’ın yeni yönetimi de, 16 Mayıs 2023’teki açıklamasında ‘seçim sürecinde açık kalabilmek için’ Türkiye’de dört hesabı ve 409 tweet’i erişime engellediklerini bildirmişti.