  • BIST 5.392,31
  • Altın 1123.03
  • Dolar 18.8827
  • Euro 20.1479
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı

» »
Etiyopya, güney bölgesinde kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısında bulundu.
Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı

Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişiye insanı yardım ulaştırılması için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını acil müdahaleye çağırdı.

Tarım Bürosu Başkanı Usman Surur, ülkenin güneyindeki şiddetli kuraklığın yağış eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Surur, 342 bin hektarlık tarım alanının yağmur yağmaması nedeniyle kuraklaştığına dikkat çekerek, kuraklık sorunun hızlı şeklide ele alınması gerektiğini vurguladı.

Hükümete ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Surur, 2 milyon kişiye acil yardım isteğinde bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PFAS içeren tuvalet kağıtları ile ilgili endişe yaratan bulgu04 Mart 2023 Cumartesi 18:55
  • Dünya’da 8 milyon canlının yüzde 25’i yok olabilir03 Mart 2023 Cuma 22:25
  • Cırcır böceği aromalı dondurma Almanya’da satışa çıktı02 Mart 2023 Perşembe 22:24
  • İklim krizine bağlı ‘yeni normallik’01 Mart 2023 Çarşamba 14:56
  • Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret01 Mart 2023 Çarşamba 13:14
  • Antarktika’da deniz buzu rekor düşük seviyede28 Şubat 2023 Salı 13:08
  • SpaceX fırlatmayı son anda durdurdu27 Şubat 2023 Pazartesi 22:36
  • Birleşmiş Milletler’den deprem bölgesinde üst düzey inceleme: Kıyamet yeri gibi26 Şubat 2023 Pazar 14:59
  • YBH Başkanı Feriha Tel oldu24 Şubat 2023 Cuma 14:34
  • KEMA Vakfı, çam kese böceği sorununa karşı tedbir için çağrıda bulundu24 Şubat 2023 Cuma 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti