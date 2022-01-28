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Eve Geç Geldi Diye Eşini Darp Etti

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Mağusa’da eve geç geldiği gerekçesi ile eşini darp eden zanlı teminat ile serbest kaldı
Eve Geç Geldi Diye Eşini Darp Etti

Mağusa’da eve geç geldiği gerekçesi ile tartıştığı eşinin boğazını sıkıp tokat atan M.R.K. eşinin polise yaptığı şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı, “Ciddi darp” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mahir Türe mahkemede verdiği şahadetinde, zanlının 27 Ocak 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında, ikametgahı içerisinde, eve geç geldiği gerekçesi ile tartıştığı eşinin boğazını sıkıp yüzüne birkaç kez tokat atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Zanlının eşinin, zanlı hakkında polise şikayetçi olduğunu kaydeden Türe, zanlının bugün sabah saatlerinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Türe, mahkemeden zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50 bin TL kefalet senedi yatırması ve zanlının haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması koşulu ile yargılanıncaya kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

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