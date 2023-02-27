Evkaf: Deniz Yıldızı (Laguna) sakinleri bilimsel verilere karşı çıkıyor

Evkaf, yasal hak sahibi olduğu Deniz Yıldızı (Laguna) apartmanlarında tüm uyarılara rağmen yaşamaya devam edenlerin, bilimsel verileri önemsemeden kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nden (Evkaf), Deniz Yıldızı (Laguna) apartmanları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Evkaf'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce de duyurulduğu üzere Evkaf’ın, Aralık 2020 tarihinde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (KTMMOB) 50+ yaşını doldurmuş Deniz Yıldızı apartmanlarının olası bir depreme karşı dayanıklılığının ölçülmesi ve bilimsel güçlendirme yöntemlerinin önerilmesi üzerine bir rapor talep ettiği anımsatılarak, KTMMOB’nin belirlediği uzman ekip tarafından 5-6 ay süren yoğun bir çalışma sonucunda bilirkişi raporunun Mayıs 2021’de tamamlandığına dikkat çekildi.

Rapor sonuçlarına göre “söz konusu mevcut hal şartlarında olası bir deprem durumunda beklenen ‘can güvenliği’ sağlanması mümkün değildir” tespiti yapıldığı ifade edilen açıklamada, yeni hazırlanan uzman raporda binadaki tehlike seviyesinin arttığının gözlemlendiği kaydedildi.

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında ciddi korozyon hasarına sahip Deniz Yıldızı apartmanlarına hasar tespit çalışması kapsamında geçtiğimiz günlerde KTMMOB tarafından gerçekleştirilen incelemede, önceki yıla kıyasla kolonlarda tehlikeli seviyede ilave hasar gözlemlendiğinin yeni hazırlanan raporda belirtildiği ifade edilen açıklamada, raporun neticesinde ise “yapı mevcut hal itibari ile can güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve derhal güvenli mesafe çerçevesinde mühürlenip kapatılmalıdır” sonucuna varıldığı vurgulandı.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ “BİNAYI BOŞALTIN” EMRİNİ VERDİ

Açıklamada, tüm bilimsel verileri inceleyen Gazimağusa Belediyesi’nin ise 24 Şubat tarihinde Deniz Yıldızı apartmanları sakinlerine binanın kullanılmasına son verilmesi yönünde ihbar göndererek ihbarnameye uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağının belirtildiği kaydedildi.

BENTER: HALKA AÇIK PARK ALANI OLSUN

Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, hep birlikte yeniden acılar yaşamamak için bilimsel bulguları dikkate alarak Deniz Yıldızı (Laguna) apartmanlarının acilen boşaltılması gerektiğini söyledi.

Benter, “Alanın Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle tüm halkın kullanabileceği bir yere dönüştürülmesi bence çok güzel olur. Yürüyüş yollarının, çocuk oyun parklarının yer alacağı yepyeni bir alanın topluma hizmet eder hale getirecek bir projenin hayata geçirilmesi için girişimler yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.