Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru 25’i aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası Cuma sabahı Dolar/TL kuru 25’i aştı.
Cuma sabahı yeni bir rekor düşük seviyeye ulaşan Türk Lirası % 2,8 değer kaybetti.
Reuters’ın haberine göre, Türk Lirası Perşembe kapanışından yaklaşık % 1,3 daha zayıflayarak, 25,2015'ten işlem gördü.
Merkez Bankası Perşembe günü 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi.
Karar sonrası ilk kez Dolar/TL 24,41'i, Euro/TL kuru da 26,84'ü görmüştü. Türkiye'nin kredi temerrüt takası (CDS) 21 puan yükselerek 518'e çıkmıştı.
Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de dörder kez indirildi, Şubat ayındaki toplantıda yüzde 8,50'ye çekildi.
Reuters haber ajansının anketinde politika faizinin yüzde 21’ye yükseltileceği öngörülmüştü. Reuters uzmanların Erkan’ın beklenenden az faiz artırımına gitmesinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği yorumunu yaptığını yazdı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.