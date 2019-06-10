Fatih mürettebatı için çıkarılan tutuklama kararına TC Dışişleri'nden tepki geldi: "Cüret ederlerse cevabını veririz"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs’ın Fatih sondaj gemisinin çalışanları hakkında tutuklama söylentileri üzerine resmi açıklama yaparak, “Güney Kıbrıs’ın tutuklama kararı doğruysa bizim için hükmü yok... Cüret ederlerse cevabını veririz” ifadelerini kullandı.

Aksoy açıklamasında şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs’ın Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki basın haberlerini yakından takip ediyoruz.

Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden Güney Kıbrıs’ın bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır.

Güney Kıbrıs’ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar alması uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle biz de ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız.

Güney Kıbrıs’ın bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir.

Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak, hem de Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir”