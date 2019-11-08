Federasyon öldü, 3’lü görüşmeden birşey çıkmaz

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs konusundaki federasyon sürecinin öldüğünü vurguladı.

Berova katıldığı bir TV programında Kıbrıs müzakere süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri konularında değerlendirmede bulundu

Berova Kıbrıs sorunu çerçevesinde gerçekleşen görüşmelerin ardından resmen açıklanmasa da federasyon sürecinin öldüğünü ifade etti.

Berova, 25 Kasım’da Almanya’da yapılacak 3’lü görüşmeden bir şey çıkmayacağı görüşünü de aktardı.

Ulusal Birlik Partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterme konusuna da değinen Berova, yoklanan nabız ve yapılan anket sonucuna göre Genel Başkan Ersin Tatar’ın büyük ihtimalle aday olacağını dile getirdi.