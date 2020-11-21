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Felaketten zarar gören iş yerlerinin prim borçları ve depozitlerine 3 ay erteleme verildi

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Olumsuz hava muhalefetinden zarar gören işyerlerinin sosyal sigorta , sosyal güvenlik prim borçları ile ihtiyat sandığı prim borcu ve depozitlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 3 ay erteleme verildi
Felaketten zarar gören iş yerlerinin prim borçları ve depozitlerine 3 ay erteleme verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkemizde dün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur olan ve zarar gören işyerlerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borçlarının 3 ay süresince erteleneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

''Ülkemizde yaşanan yoğun yağış, dolu ve hortum sebebiyle, özellikle Girne ve Karpaz bölgeleri başta olmak üzere, hasar ve zarara uğrayan tüm işyerlerimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sosyal sigorta, sosyal güvenlik prim borçları ile ihtiyat sandığı prim borçları ve depozitlerinin 3 ay süreyle ertelenmesi hususunda destek olmak için çalışmalarımıza başladık.

Zarar eden ve hasar gören işyerlerimiz, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Daireleri'ne başvuruda bulunarak 3 ay süreyle sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçlarını erteleyebilecektir.''

Dr. Faiz Sucuoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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