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Fenerbahçe'den Twitter etkileşimlerinde dünya rekoru

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Fenerbahçe'nin ocak ayı boyunca 25.3 milyon etkileşim aldığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ulaşılan etkileşim miktarının, şu ana kadar görülen en yüksek etkileşim sayısı olduğu belirtildi. 
Fenerbahçe'den Twitter etkileşimlerinde dünya rekoru

Fenerbahçe'nin sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabı, Ocak 2021'de dünyada en çok etkileşim alan kulüp hesabı oldu. Fenerbahçe Twitter hesabı bir ay boyunca toplam 25.3 milyon etkileşim alırken, bunun kulüpler bazında şu ana kadar kaydedilen en fazla etkileşim sayısı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin ocak ayı boyunca 25.3 milyon etkileşim aldığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ulaşılan etkileşim miktarının, şu ana kadar görülen en yüksek etkileşim sayısı olduğu belirtildi. 

Bundan önceki en yüksek etkileşim sayılarına ulaşan kulüpler ise; eylül 2020'de 14 milyon ile Barcelona, haziran 2019'da 13,6 milyon ile Liverpool.

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