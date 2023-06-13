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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak. İtalyan teknik direktör, takımda köklü değişiklikler yapacak.
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kulüp Başkanı Ali Koç’a takımın başında kalmayacağı şeklindeki kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç’un Adana Demirspor’u çalıştıran Vincenzo Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.

Adana Demirspor’un İtalyan hocası ile Ali Koç’un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Mircea Lucescu’nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi’nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

MJRAT SANCAK AYRILIĞI DUYURDU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Montella’ya 3 ay önce sözleşmeyi uzatma konusunda bir teklif götürdüklerini vurgulayan Murat Sancak, “Kendisi ‘Başkanım sezon sonu bakalım’ dedi. Aile özlemi çekiyor, sık sık da İtalya’ya gidip geliyordu. Son maçtan sonra da görüştük, ‘Seninle çalışmayı arzu ediyoruz’ dedik. ‘İtalya’ya gidip geldikten sonra görüşürüz’ dedik. Biraz önce netleştirdik, kendisi de açıklayacaktır. Ona her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Çok değerli bir insan. İnsan olarak çalışılabilecek bir adam. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum, inşallah gittiği yerde de başarılı olur” ifadelerini kullandı.

ZAJC İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Valencia ve Zajc ile kiralık anlaşması tamamlanan Alioski’nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Miha Zajc’ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek.

Jorge Jesus’tan istediği kadar süre alamayan Zajc’ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

İRFAN CAN KAHVECİ’NİN DURUMU NET DEĞİL

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can’ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe’yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci’nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni teknik heyetin gelmesi sonrası daha da netleşecek.

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