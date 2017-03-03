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Fernando Torres ölümden döndü!

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Fernando Torres ölümden döndü!
Torres'in tedavisine hastanede devam ediliyor

Deportivo maçında rakibinin darbesiyle çok sert bir şekilde yere düşen Atletico Madrid'li futbolcu, kafa travması şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Zihni açık ve sağlık durumu stabil olan Fernando Torres'in müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Karşılaşmanın 83'üncü dakikasında Deportivolu futbolcu Bergantinostarafından ensesine sert bir darbe alarak yere düşen Fernando Torres, her iki takımın futbolcuları, teknik heyetleri ve taraftarlara korkulu anlar yaşattı.

Aldığı darbeyle hemen yere düşen ve hareket etmeden duran İspanyol futbolcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yapmaya çalıştı. Atleticolu iki oyuncu, Fernando Torres'in ağzını açarak nefes almasını kolaylaştırmaya çalıştı. Bu sırada bazı futbolcuların büyük bir endişeyle olanları izlediği görüldü.Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hemen sedye ile ambulansa konulan Torres'in, stada en yakın bir hastanenin acil servisine götürüldüğü bildirildi.

İspanyol futbolcunun ambulanstayken kendine geldiği, hastanede de zihninin açık ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Torres'in sabaha kadar hastanede müşahede altında tutulacağı açıklandı.

 

Maç 7 dakika uzadı



Maçın sonlarına doğru Torres'in yaşadığı olaydan dolayı karşılamada 7 dakika uzatma oynandı. 1-1 sona eren maçta Deportivo 13'üncü dakikada Andone ile öne geçerken, Atletico Madrid'in beraberlik golü 68'inci dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.

Yeni teknik direktörü Pepe Mel ile ilk maçına çıkan Deportivo'da Emre Çolak ilk 11'de forma giyerek, 76'ncı dakikada yerini Bergantinos'a bıraktı.

La Liga'da 25'inci hafta sonunda Atletico Madrid 46 puanla 4'üncü, Deportivo ise 20 puanla 17'nci sırada kaldı.

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