  • BIST 1.392
  • Altın 500,658
  • Dolar 8,7373
  • Euro 10,4374
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Fikri Toros: AB tarafından kabul edilebilecek yegane çözüm 'federal' çözümdür

»
"Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olan siyasi eşitlik, kalıcı barış, istikrar ve gerçek demokrasi sadece Birleşik Federal Kıbrıs ile elde edilebilir"
Fikri Toros: AB tarafından kabul edilebilecek yegane çözüm 'federal' çözümdür

İşte açıklama;

Tatar-Guterres görüşmesi hakkında…

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin bir Türk tezi olan Federasyon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından karara bağlanmış olup, “iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm”, Kıbrıslı Toplumlar, BM ve AB tarafından kabul edilebilecek yegane çözüm modelidir.
Bunun alternatifi, belirsizliğin, sosyal, kültürel ve ekonomik erozyonun hakim olduğu mevcut koşulların devamıdır.
Kıbrıslı toplumların yönetim ve güç paylaşımına ilişkin hassasiyetlerini tatmin edecek farklı yapılar; Ayrıca, müzakere yönteminin takvimli ve mevcut koşullara geri dönülmeyecek şekilde tasarlanması öncelikli olmalıdır. Bunlar, BM zeminine dönerek müzakere edilebilecek unsurlardır.
Kıbrıs sorununun çözümü, Ada genelinde her iki toplumun haklarına, insan haklarına ve temel özgürlüklere, kalıcı barış ve gerçek demokrasiye saygı, sadece gelişmiş bir federasyon modeli ile mümkündür. Yönetim ve güç paylaşımında, herhangi bir federal ortağın diğerinin çıkarları hilafına bir karar alma olasılığını önleyen, federal organlarda alınacak kararlara en az bir olumlu oy ile tarafların etkili katılımı, sadece BM kararlarına bağlı federasyon ile mümkündür.
Avrupa Birliği Kıbrıs sorununun BM kararları doğrultusunda oluşturulacak bir federasyon çatısı altında çözümlenmesini desteklerken, her iki toplumun siyasi eşitlik temelinde yer alacağı Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olarak devam edeceğini taahhüt etmektedir. Dahası, AB içerisinde iki ayrı devleti kabul etmeyeceğini de açıkça ortaya koymaktadır.
Kıbrıslı Türkler tarih boyunca azınlık olmayı asla kabul etmediği için, kendi vatanında eşitlik mücadelesi vermektedir.
Dahası, siyasi eşitliğinin ve aidiyetinin bir daha tartışılmayacağı Federal Kıbrıs çatısı altında, uluslararası toplum ve hukukla bütünleşme yönünde güçlü bir iradeye sahiptir. Çünkü, Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olan siyasi eştlik, kalıcı barış, istikrar ve

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 53 yıl kaybedildi dedi ama BM'den 2. toplantı istedi! KKTC şaka olsun kurulmadı dedi20 Haziran 2021 Pazar 12:24
  • Borell’in de Antalya Diplomasi Forumu’na Katılması Rum Basınında19 Haziran 2021 Cumartesi 11:32
  • Lute Ortak Zemin Görmezse Konferans Önermeyecek19 Haziran 2021 Cumartesi 11:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'i yanıtladı19 Haziran 2021 Cumartesi 10:54
  • Erdoğan: KKTC’nin Cenevre'de sunduğu iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz18 Haziran 2021 Cuma 19:59
  • KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dânâ’dan Bm Genel Sekreteri’ne Mektup17 Haziran 2021 Perşembe 10:55
  • Lute 21 Haziran'da Kıbrıs'ta15 Haziran 2021 Salı 12:48
  • Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades BM’nin Kıbrıs müzakereleri için ne yapacağıyla ilgili Lute’un bilgi vermesini bekliyor14 Haziran 2021 Pazartesi 09:50
  • Borrell: AB Kıbrıs müzakerelerine ne kadar erken tam olarak dâhil olursa o kadar iyi07 Haziran 2021 Pazartesi 10:54
  • Tatar ile Anastasiadis çevrimiçi görüşecek03 Haziran 2021 Perşembe 08:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti