Fikri Toros: AB tarafından kabul edilebilecek yegane çözüm 'federal' çözümdür

İşte açıklama;

Tatar-Guterres görüşmesi hakkında…

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin bir Türk tezi olan Federasyon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından karara bağlanmış olup, “iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm”, Kıbrıslı Toplumlar, BM ve AB tarafından kabul edilebilecek yegane çözüm modelidir.

Bunun alternatifi, belirsizliğin, sosyal, kültürel ve ekonomik erozyonun hakim olduğu mevcut koşulların devamıdır.

Kıbrıslı toplumların yönetim ve güç paylaşımına ilişkin hassasiyetlerini tatmin edecek farklı yapılar; Ayrıca, müzakere yönteminin takvimli ve mevcut koşullara geri dönülmeyecek şekilde tasarlanması öncelikli olmalıdır. Bunlar, BM zeminine dönerek müzakere edilebilecek unsurlardır.

Kıbrıs sorununun çözümü, Ada genelinde her iki toplumun haklarına, insan haklarına ve temel özgürlüklere, kalıcı barış ve gerçek demokrasiye saygı, sadece gelişmiş bir federasyon modeli ile mümkündür. Yönetim ve güç paylaşımında, herhangi bir federal ortağın diğerinin çıkarları hilafına bir karar alma olasılığını önleyen, federal organlarda alınacak kararlara en az bir olumlu oy ile tarafların etkili katılımı, sadece BM kararlarına bağlı federasyon ile mümkündür.

Avrupa Birliği Kıbrıs sorununun BM kararları doğrultusunda oluşturulacak bir federasyon çatısı altında çözümlenmesini desteklerken, her iki toplumun siyasi eşitlik temelinde yer alacağı Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olarak devam edeceğini taahhüt etmektedir. Dahası, AB içerisinde iki ayrı devleti kabul etmeyeceğini de açıkça ortaya koymaktadır.

Kıbrıslı Türkler tarih boyunca azınlık olmayı asla kabul etmediği için, kendi vatanında eşitlik mücadelesi vermektedir.

Dahası, siyasi eşitliğinin ve aidiyetinin bir daha tartışılmayacağı Federal Kıbrıs çatısı altında, uluslararası toplum ve hukukla bütünleşme yönünde güçlü bir iradeye sahiptir. Çünkü, Kıbrıslı Türklerin ihtiyacı olan siyasi eştlik, kalıcı barış, istikrar ve