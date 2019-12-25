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Fileleftheros gazetesi, Berlin’deki görüşmenin sonuçları rafa kalktı

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Fileleftheros gazetesi, Berlin’deki görüşmenin sonuçlarının bile rafa kalktığını tarafların, müzakere masasına oturmaya ne niyetleri, ne de istekleri bulunduğunu yazdı.
Fileleftheros gazetesi, Berlin’deki görüşmenin sonuçları rafa kalktı

2020 yılının Kıbrıs sorunu için “zorlu geçeceği” ve bir süre daha gündemde ilk sırada olmayacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Berlin’deki görüşmenin sonuçlarının bile rafa kalktığını tarafların, müzakere masasına oturmaya ne niyetleri, ne de istekleri bulunduğunu yazdı.

Gazete, yeni yılda BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunun onaylanması süreci öncesinde birtakım hareketlilikleri beklendiğini ve görüşmelerin, yalnızca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yapılacak temaslarla sınırlı olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un, süreçte yer almaya devam edeceğini belirten gazete, yakın zamanda herhangi bir ziyaret programlanmadığını yazdı.

Haberde, gözlerin büyük bir olasılıkla Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildiği kaydedilirken, seçimle ilgili çeşitli yorumlar yer aldı.

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