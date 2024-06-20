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Filipinler, Güney Kıbrıs’ta konsolosluk ofisi açtı

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Filipinler’in Güney Kıbrıs’taki fahri konsolosunun, Filipinler Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’taki konsolosluk ofisinin resmi olarak kurulduğunu açıkladığı haber verildi.
Filipinler, Güney Kıbrıs’ta konsolosluk ofisi açtı

Politis gazetesinin son sayfasında yer alan habere göre, açılışın iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapıldığı belirtildi.

Filipinler’in Güney Kıbrıs’taki fahri konsolosuna göre, Rum kesiminde konsolosluk ofisi kurulmasının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesine işaret ettiği belirtilirken, konsolosluk ofisinin Kıbrıs’ta yaşayan Filipinlilere konsolosluk hizmetleri sunacağı aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağı ifade edildi.

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