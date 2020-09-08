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Fizyoterapistler Birliği: 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü

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Fizyoterapistler Birliği: 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü dolayısı ile yapmayı planladığımız tüm etkinlikleri iptal ettik
Fizyoterapistler Birliği: 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği  “8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda yapmayı planladıkları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini, olağanüstü günlerden geçerken ve sahada çalışan sağlık emekçilerini düşündüğüklerinden “kutlama” yapmak inanın hiçbirinin içinden gelmediğini belirtti.

Birlik mesajında; “8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü” dolayısı ile yapmayı planladığımız tüm etkinlikleri iptal ettiğimizi bildirmek isteriz. Sağlığımız için ortak akılla hareket etmemiz gereken olağanüstü günlerden geçerken ve sahada çalışan sağlık emekçilerini düşündüğümüzde “kutlama” yapmak inanın hiçbirimizin içinden gelmiyor.   Birliğimizin kurulduğu 1979 yılından beri Dünya ile eş zamanlı olarak kutladığımız bu günü maalesef son günlerde Kıbrıs’ın Kuzey’inde kontrolsüzce artan vaka sayılarından ötürü bu bildiri ile anımsamayı uygun gördük. Gelecek günlerde pandemi ile mücadelede ülkemizde ve dünyada bilinçli adımların atılacağına ve bir an önce yeni normalimizle yaşamımıza en az riskle geri dönebilecegimize dair umut içerisindeyiz .   Dünyada ve adamızda Covid-19 pandemisi hastalarının tedavi sonrası rehabilitasyonunda görev alan özelde solunum fizyoterapistleri olmak üzere tüm fizyoterapist meslektaşlarımız birer süper kahraman! 1979 yılından beri aktif şekilde meslektaşlarımızın haklarını savunan, halk sağlığı için koruyucu fizyoterapi alanında sayısız çalışma yapan ve merkezlerimizde hastalarımızın hayat kalitelerini arttırmak için görev alan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Yılmak yok, yola devam! Üzülerek hatırlamak isteriz ki, mesleğimizin hala KKTC devleti nezdinde nerede olduğunu bilememekteyiz. 13 Mart itibarı ile devlet eliyle diğer özel işletmeler gibi kapatılan fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerimize 1500 tl verilecek olan katkı payını “ sizin tam olarak ne olduğunuza karar vermedik biraz gümbürtüye gittiniz de bu paraları alamadınız” diyen bir devlet zihniyeti ile nasıl başa çıkılacağını bilemiyoruz. Yürütme kurulu olarak hak ettikleri hâlde ödemelerini almayan tüm meslektaşlarımız adına çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Umudumuz odur ki; bu kara günler insanlarımızın dayanışması içinde göğüslenecektir. Fizyoterapistler olarak Covid-19 tedavi ve rehabilitasyonunda göreve hazır olduğumuzu tekrar yineleriz. “Maskelerimizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım ve el hijyenimize dikkat edelim” Dik durmak iyidir.! dedi. 

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