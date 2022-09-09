Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek.
İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 11 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.
Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
Max Verstappen (Hollanda): 310 puan
Charles Leclerc (Monako): 201
Sergio Perez (Meksika): 201
George Russell (Büyük Britanya): 188
Carlos Sainz (İspanya): 175
TAKIMLAR
Red Bull: 511
Ferrari: 376
Mercedes: 346
Alpine: 125
McLaren: 101
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