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Fransa Başbakanı Borne istifa etti

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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümette yapması beklenen değişiklikler öncesi görevinden istifa etti.
Fransa Başbakanı Borne istifa etti

Ülkede Aralık ayında yeni göçmen yasası ile yaşanan krizin ardından, Başbakan'ın istifa edebileceği tahminleri yapılıyordu.

Bu görevde iki yıldan kısa bir süre kalmış olan Borne'un yerini kimin alacağı henüz netleşmedi. Borne, yeni isim belirlenene kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

62 yaşındaki Borne, 1991-1992 yıllarında görev yapmış olan Édith Cresson'dan sonra Fransa'nın ikinci kadın başbakanı olmuştu.

Fransız haber ajansı AFP, Borne'un Macron'a gönderdiği istifa mektubunun, "görevde kalmayı tercih edebileceğine dair izler" taşıdığını aktardı.

Borne, Macron tarafından kabul edilen mektubunda "Hükümetime istifamı sunmam gerekirken, bu görevde ne kadar tutkulu olduğumu da size söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Macron hükümeti, emeklilik yasasıyla başlayan ve Aralık ayında kabul edilen yeni göçmen yasasıyla birlikte iyice artan, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Macron'un Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce kabinesinde büyük bir değişiklik yapması bekleniyor.

Siyasi yorumcular, başkanlığının bitmesine üç yıl kalan Macron'un, bazı tartışmalı politikalar ve yasama yenilgilerinin ardından, hükümetine siyasi ivme kazandıracak değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyor.

TARTIŞMADA NELER YAŞANMIŞTI?

Fransa Parlamentosu, aylarca süren siyasi tartışmaların ardından Aralık ayında, ülkenin göç politikasını sertleştiren yasa tasarısını onaylamıştı.

Senato'nun ardından Ulusal Meclis'ten de geçen tasarıya hem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezdeki Rönesans Partisi, hem de Marine Le Pen'in lideri olduğu aşırı sağcı parti Ulusal Cephe destek verdi.

Sol partiler ise Macron'u, aşırı sağa taviz vermekle suçladı.

Yasa tasarısının önceki versiyonları, aşırı sol ve aşırı sağ partilerin farklı itirazları nedeniyle Parlamento'dan geçmemişti.

Düzenlemeyle göçmenlerin aile fertlerini Fransa'ya getirmeleri zorlaştırılıyor, sosyal yardımlara erişimleri de geciktiriliyor.

Fransa'da geçen yıl başında da yeni emeklilik yasası nedeniyle ülke çapında grevler ve protestolar düzenlenmişti. Hükümet, emeklilik yaşını 2 yıl yükseltmeyi öngören tartışmalı yasayı geçirebilmek için, anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak Meclis’i de devre dışı bırakmıştı.

YENİ BAŞBAKAN

Henüz netlik kazanmamış olsa da, Fransa'nın yeni başbakanlığı için üç isim öne çıkıyor.

İlki, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal. Başbakan olması durumunda Attal ülkenin en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı olacak.

37 yaşındaki Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da başbakanlık için adı geçenler arasında. Lecornu da bu göreve getirilirse Fransa'nın en genç başbakanı olmuş olacak.

Tarım Bakanı Julien Denormandie de bir diğer olasılık olarak konuşuluyor.

Macron'un partisi 2022'deki seçimlerde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın çıkarmak istediği yasalar Meclis'te muhalefetle karşı karşıya kalıyor.

Görevlendirilecek yeni başbakan, başkanlık koltuğuna ilk kez 2017'de oturan Macron'un dördüncü başbakanı olacak.

Yeni ismin bugün açıklanması bekleniyor.

Tüm bunların yanında Fransa ayrıca bu yıl Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacak. 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyatları, ülkenin bu yıl daha da göz önünde olacağı anlamına geliyor.

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