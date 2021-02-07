Fransa'da Covid-19 önlemlerine karşın düzenlenen seks partisinde yaklaşık 100 kişi yakalandı

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir depoda düzenlenen seks partisine yapılan baskında, Covid-19 önlemlerini ihlal eden yaklaşık 100 kişi para cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir depoda düzenlenen seks partisine yapılan baskında, Covid-19 önlemlerini ihlal eden yaklaşık 100 kişi para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz cuma akşamı saat 9 sıralarında Collégien kentinin sakinleri polisi arayarak, çok sayıda aracın otoyol kenarında bulunan bir depoya geldiğini ihbar etti.

İhbar edilen bölgeye gelen polis ekipleri, ilk önce depo önündeki kişilere, saat 18:00'den itibaren başlayan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verdi.

Depoya girmek için gerekli izni bekleyen polis, saat 11 civarında olay yerine girdi, yaklaşık 100 kadın ve erkeğin seks partisi düzenlediği ortaya çıktı.

Fransa'da salgın nedeniyle kapalı alanlarda 6 kişiden fazla toplantılara izin verilmiyor.

Olay esnasında kimse gözaltına alınmazken, partiyi organize eden kişiler ifade vermek için karakola çağrıldı

Fransa'da son durum

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 235 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 76 bin 57'ye çıktı. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 235 artışla 3 milyon 197 bin 114'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 158'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 613 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 286 artışla 224 bin 406'ya ulaştı.