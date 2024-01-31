Fransa’da hükümet Paris’i kuşatan çiftçilerin öfkesini yatıştırmak için önlemler paketi açıkladı

Fransız protestocular, ucuz gıda ürünleri ithalatına karşı koruma ve yüksek fiyatlı gübre, enerji ve tarım girdilerinin gelirlerini azaltması gibi sorunları öne çıkarıyor

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, başta başkent Paris çevresi olmak üzere ülke genelinde protestolarını sürdüren çiftçilere eylemlerini sonlandırmaları için yeni vaatler verdi.

Başbakan Attal çiftçilerin yol kapatma eylemlerini son vermeleri için acil nakit yardımından ithal gıda ürünlerinde kısıtlamalara kadar bir dizi yine önlem paketi açıkladı.

Daha iyi ücret, daha az kısıtlama ve daha düşük maliyet talebinde bulunan çiftçiler, Paris'i kuşatan çevre yollarındaki yol kapatma eylemi bir aydan kısa bir süre önce göreve gelen Başbakan Gabriel Attal'ın şu anda başını ağrıtan konuların başında geliyor

Fransız çiftçiler neden protesto ediyor?

Ucuz gıda ürünleri ithalatına karşı koruma Fransız protestocuların temel taleplerinden birini oluşturuyor.

Fransız çiftçiler gübre, enerji ve tarım yapmak ve hayvan yetiştirmek için kullanılan diğer girdilerdeki yüksek fiyatların gelirlerini olumsuz etkilediği görüşünde.

Çiftçiler, Fransa'nın büyük miktarda sübvansiyonlu tarım sektöründe aşırı derece bürokratik engeller ve düzenlemeler bulunduğu şikayetinde bulunarak, tarım üreticilerinin daha düşük maliyetlerle ve daha az kısıtlamayla karşı karşıya olduğu ülkelerden yapılan gıda ithalatından zarar gördüğünü öne sürüyor.

Hükümet, adil rekabet sözü verdi

Attal Ulusal Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Çalışan, geleceği ve geçim kaygısı taşıyan çiftçileri dinlememiz gerekiyor. Özellikle de Fransız çiftçilere uygulanan düzenlemelere yabancı ürünlerde de saygı gösterilmesini sağlamak için adil rekabeti garanti altına almamız gerekiyor.” dedi.

Gıda perakendecilere para cezası uyarısı

Zor durumdaki şarap üreticilerine acil yardım sözü veren Attal, diğerlerine de AB sübvansiyonlarının hızlı bir şekilde ödenmesi vaadinde bulundu.

Attal, ayrıca çiftçilere gelirlerin adil bir şekilde paylaştırılmasını öngören yasaya uymayan gıda perakendecilerinin derhal para cezasına çarptırılacağını söyledi.

Çiftçiler geçen haftaki yardım paketini yeterli bulmamıştı

Çiftçiler geçen hafta Attal’ın sunduğu ilk yardım paketini yeterli bulmayıp reddederek, eylemlerini sürdürme kararı almıştı.

Hükümet, traktörlerle başkenti “istila etmek” için seferber olan çiftçileri önlemek için ülke genelinde 15 bine yakın polisi görevlendirmişti.

Fransız hükümetinin geçen hafta çiftçilerin kullandığı dizel yakıta yönelik devlet sübvansiyonlarını kademeli olarak azaltma planından vazgeçtiğini açıklamasına rağmen, tarım sektörü çalışanları bu tavizi yeterli bulmayıp eylemlerini sürdürme kararı almıştı.

Çiftçilerin Paris kuşatması

Fransız çiftçiler traktör ve kamyonlarıyla başkent çevre yollarındaki 8 ayrı noktada kamp kurmuştu.

Hükümet, Paris’teki sürücülerden çok gerekli olmaması halinde çevre yollarının kullanılmamasını istiyor.

Yetkililer vatandaşlara kendi özel otomobilleriyle değil, toplu taşıma araçları ile yolculuk yapmalarını öneriyor.

Özellikle başkentin iki havaalanı ile meyve, sebze, et ve balık gibi gıda ürünlerinin toplu bir şekilde esnafa satıldığı "Rungis” haline giden yolların açık tutulması için çok sayıda polis görev yapıyor.

Macron Brüksel’e gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron perşembe günü Brüksel’de AB Komisyonu yönetimiyle ülkesinde tarım sektörünün yaşadığı krizi görüşecek.

Fransa, tarım üretiminde Avrupa’nın en büyük ülkesi durumunda.