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Fransa'da kuraklık riski nedeniyle su kullanımı için tasarruf talimatı

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Fransa'da hükümet, kuraklığın yol açtığı su sıkıntısını azaltmak için valileri kısıtlayıcı tedbirler almaları konusunda uyardı.
Fransa'da kuraklık riski nedeniyle su kullanımı için tasarruf talimatı

Fransız basınındaki haberlere göre, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, ülkenin ana kara topraklarında hüküm süren kuraklık dalgasına karşı valilerle bir araya geldi.

Bechu, kış aylarında da yağış sıkıntısının yaşandığı ülkede, yazın kuraklık ihtimalinin yüksek olması nedeniyle valilerden su kullanımında tasarruf sağlanması için tedbirleri artırmalarını istedi.

Hükümet, bu yol haritası kapsamında 6 Mart'ta valilileri tekrar toplayacak.

Ülkede şu an Ain, Isere, Bouches-du-Rhone ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde kuraklık riski en yüksek seviyede seyrediyor. Yetkililer, diğer bölgeler için de bu risk durumunun önemini koruduğu görüşünde.

Fransa için tarihi bir durum

2022'de özellikle ana kara topraklarına düşen yağmur miktarının çok zayıf olduğu ülkede, yazın 700'den fazla belediyede kuraklığa bağlı su sıkıntısı yaşanmıştı.

Fransa Meteoroloji İdaresi, 21 Ocak-22 Şubat döneminde ülkeye 32 gün hiç yağış düşmediğini, bunun "5. Cumhuriyet'in kuruluşu olan 1958'den bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem" olarak kayıtlara geçtiğini açıklamıştı.

Bakan Bechu, bunun "Fransa için alarm durumu olduğu" ifadesini kullanmıştı.

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