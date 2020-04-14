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Fransa'da Maçların 17 Haziran'da Başlatılması Planlanıyor

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Fransa'da Maçların 17 Haziran'da Başlatılması Planlanıyor
Fransa'da Maçların 17 Haziran'da Başlatılması Planlanıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17 Haziran'da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.   

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

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