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Fransa'da mahkeme 2015'te Paris'teki terör saldırıları davasında kararını verdi

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Fransa'nın başkenti Paris ve yakın banliyösü Saint-Denis'te Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına ilişkin davada, mahkeme kararını açıkladı.
Fransa'da mahkeme 2015'te Paris'teki terör saldırıları davasında kararını verdi

Fransa tarihine geçen ve duruşmaları yaklaşık 10 ay süren davada Paris Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Dava kapsamında yargılanan 20 sanıktan 19'una ilişkin yöneltilen tüm suçlamaları haklı bulan mahkeme, 20 sanık hakkında 2 yıldan ağırlaştırılmış müebbete varan hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme, davanın önde gelen isimlerinden Salah Abdeslam'ı olayların "suç ortağı" olarak nitelendirerek ülkedeki en yüksek cezaya çarptırdı.

Abdeslam, Fransa'da "gerçek müebbet" cezası olarak da adlandırılan "ağırlaştırılmış hapis cezasına" çarptırıldı. Ülke tarihinde bu cezaya daha önce yalnızca 4 kişi çarptırılmıştı. Fransa'da bu cezaya çarptırılan kişinin, hayat boyu hapisten çıkması nerdeyse imkansız hale geliyor.

Mahkeme kararına itiraz ederek temyize başvurmak isteyenlerin bunu 10 gün içinde yapması gerekiyor.

300 avukatın görev yaptığı davaya müdahil olan yaklaşık 1800 kişinin ifadesi alındı.

Başkent Paris ve Saint-Denis kentinde 13 Kasım 2015'te terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ü ağır 400'den fazla kişi yaralanmıştı. Altı farklı noktada art arda düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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