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Fransız Alpleri’nde çığ faciası! Ölü sayısı artıyor

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Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de çığ düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Fransız Alpleri’nde çığ faciası! Ölü sayısı artıyor

FranceInfo’nun haberine göre, Fransız Alpleri’ndeki Mont-Blanc bölgesinde dün çığ düştü.

Haute-Savoie Valisi Yves Le Breton, bu sabah yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 6’ya yükseldiğini belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard da RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden 2’sinin dağcı, 2’sinin rehber olduğunu belirtti.

8 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı yara almadan olayı atlattı.

Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

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