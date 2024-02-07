  • BIST 8892.68
  • Altın 2001.434
  • Dolar 30.5849
  • Euro 32.9902
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHamas'tan yeni esir takası anlaşmasına 'olumlu' yanıt: Gözler İsrail'e çevrildi!

Futbol U16 Ligi’nde yarı finalistler belirlendi

» »
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları oynanırken, yarı finale yükselen ekipler belirlendi
Futbol U16 Ligi’nde yarı finalistler belirlendi

Yarı finale yükselen ekipler Yenicami, Küçük Kaymaklı, Tremeşeli Holding Dumlupınar ve Türk Ocağı oldu. Alınan sonuçlar ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

 

Çeyrek final 2. maçlar

Yenicami – Mağusa Türk Gücü: 2-0 (İlk maç 2-0)

Mesarya – Küçük Kaymaklı: 1-1 (3-4 Pen) (İlk maç 0-0)

Yeniboğaziçi – Tremeşeli H. Dumlupınar: 0-1 (İlk maç 0-7)

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 4-0 (İlk maç 3-3)

 

Yarı final eşleşmeleri

Yenicami – K. Kaymaklı

Tremeşeli H. Dumlupınar – Türk Ocağı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var31 Ocak 2024 Çarşamba 18:07
  • Messi ile Ronaldo yeniden karşı karşıya geliyor31 Ocak 2024 Çarşamba 12:04
  • Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti29 Ocak 2024 Pazartesi 17:54
  • Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de29 Ocak 2024 Pazartesi 13:15
  • Beşiktaş'ta taraftar artık isyan etti!29 Ocak 2024 Pazartesi 11:51
  • İspanyol kadın futbolcuyu öpen eski Federasyon Başkanı'na verilen ceza onandı27 Ocak 2024 Cumartesi 10:57
  • Futbol'da Kıbrıs Kupası kuraları çekildi26 Ocak 2024 Cuma 15:48
  • 'Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor'24 Ocak 2024 Çarşamba 23:27
  • Fenerbahçe'de Fred sakatlandı22 Ocak 2024 Pazartesi 19:14
  • FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılığa karşı "hükmen mağlubiyet" çağrısı22 Ocak 2024 Pazartesi 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti