Futbol U16 Ligi’nde yarı finalistler belirlendi

Yarı finale yükselen ekipler Yenicami, Küçük Kaymaklı, Tremeşeli Holding Dumlupınar ve Türk Ocağı oldu. Alınan sonuçlar ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Çeyrek final 2. maçlar
Yenicami – Mağusa Türk Gücü: 2-0 (İlk maç 2-0)
Mesarya – Küçük Kaymaklı: 1-1 (3-4 Pen) (İlk maç 0-0)
Yeniboğaziçi – Tremeşeli H. Dumlupınar: 0-1 (İlk maç 0-7)
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 4-0 (İlk maç 3-3)
Yarı final eşleşmeleri
Yenicami – K. Kaymaklı
Tremeşeli H. Dumlupınar – Türk Ocağı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.