G-7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa'ya sürpriz misafir

İran Dışişleri Bakanı Cevap Zarif'i taşıyan özel uçak G7 zirvesinin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kasabasına iniş yaptı. Bakanlık açıklamasında "Zirvede ABD heyetiyle bir temas olmayacak" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Zarif'in Biarritz'e gelip gelmediği yönündeki soruya "Yorum yok" şeklinde cevap verdi.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana ABD ile İran arasında artan gerilim, G7 zirvesinin önemli gündem maddelerinden biriydi.
Günün erken saatlerinde, G7 liderlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tahran yönetimiyle görüşmeler yapması ve G7'den çıkan mesajları iletmesi konusunda anlaşmaya vardıkları yönünde haberler Fransız medyasında yer bulmuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.