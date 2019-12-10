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Galatasaray'dan Arda Turan'a son mesaj: Ya para ya da forma

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Galatasaray'dan Arda Turan'a son mesaj: Ya para ya da forma
Galatasaray'dan Arda Turan'a son mesaj: Ya para ya da forma

Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan'ın yuvaya dönmesine onay çıktı ancak yönetim, maaş hedefini tutturmak için tavrını netleştirdi. Başakşehir forması giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan'a iletilen son mesajın 'Ücretinde indirime git' olduğu belirtildi.

Devre arasına yönelik transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Arda Turan gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre; Başakşehir forması giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 32 yaşındaki futbolcuya iletilen son mesaj, "Ücretinde indirime git" şeklinde oldu.

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Arda'nın geri dönmesini istiyor ancak oyuncunun 4 milyon euro'yu bulan maaşından çok ciddi bir miktarda indirime gitmesi isteniyor.

Arda Turan'ın beklenen fedakarlığı yaparsa Galatasaray'a döneceği belirtiliyor.

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