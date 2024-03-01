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Gazimağusa ve Girne'de Uyuşturucu Operasyonları

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Uyuşturucu Operasyonları: Gazimağusa ve Girne'de Tutuklamalar
Gazimağusa ve Girne'de Uyuşturucu Operasyonları

Gazimağusa ve Girne'de Uyuşturucu Operasyonları

29 Şubat 2024'te Gazimağusa'da ve 1 Mart 2024'te Girne'de gerçekleşen operasyonlarda, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu şüphesiyle iki ayrı şahıs tutuklandı. Detaylar şu şekilde:

Gazimağusa Operasyonu:

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, 29 Şubat 2024 tarihinde saat 16:00 civarında Gazimağusa'da Z.B.E. (E-39) adlı şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, Z.B.E.'nin bulunduğu yerde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Ayrıca, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve el yapımı cam pipo da emare olarak alındı. Z.B.E. tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Girne Operasyonu:

1 Mart 2024 tarihinde saat 01:00 civarında Zeytinlik'te, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından B.O.K. (E-24) adlı şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, B.O.K.'nin evinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet izmarit tespit edildi ve emare olarak alındı. B.O.K. tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Her iki operasyon da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülmüş olup, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında hukuki süreçler sürdürülmektedir

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