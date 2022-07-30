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Gazprom Letonya'ya gaz akışını kesti

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Gazprom, gaz ödemeleri ile ilgili koşulları ihlal ettiği gerekçesiyle Letonya'ya gaz akışını durdurduğunu belirtti.
Gazprom Letonya'ya gaz akışını kesti

Avrupa ile Rusya arasındaki gaz savaşında Gazprom'dan tansiyonu yükseltecek yeni bir adım geldi.

Rus gaz şirketi Gazprom, komşu ülke Letonya'ya gaz akışının ödeme koşullarıyla ilgili belirlenen koşulları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurduğunu açıkladı.

Gazprom'un söz konusu kararı Letonya Enerji Bakanı Latvijas Gaze'nin Rusya'dan gaz alımlarını ruble yerine euro ile yaptıklarını ifade etmesinden bir gün sonra geldi.

Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelerin gaz ödemelerini rubleyle yapmasını düzenleyen kararnameyi Mart ayının sonunda imzalamıştı.

Kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları gerekirken, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından, söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülmüştü.

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