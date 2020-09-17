GELECEĞE BÖYLE YÜRÜNÜR

Bu salgın döneminde en istemeyeceğim şey evimin kapısının altından broşür atılmasıdır.

Özellikle de seçimlere yönelik.

Yemin ederim üstündeki resmin hangi adaya ait olduğunun önemi yok çünkü direkt corona olarak görüyorum.

Sempatiyle alıp okumayı bırakın endişeyle hemen o broşürden nasıl kurtulacağımı düşünüyorum.

Eskiden de bu seçim broşürlerini çok gereksiz bulurdum ama bu sefer gerçekten çok daha gereksiz.

Gereksiz olmadan öte sağlık açısından risk de.

Bir tarafta hazırda bekleyen virüs, diğer tarafta elden ele dolaşan broşürler.

Kaldı ki ne gereği var?

İnsanlar broşüre bakarak mı oy veriyorlar?

Ya da herkes zaten kime oy vereceğini belirlemedi mi?

Gerçi eminim ki gençler arasında bir heyecan yaratıyordur ancak şu günlerde sosyal medya, sokaklardan daha kalabalık.

Heyecanlarını da, propaganda süreçlerini de sosyal medya da yaşasalar çok daha sağlıklı ve verimli olur.

İnsanlar sokaklarda fark edemediklerini, göremediklerini sosyal medyada görüyor.

O yüzden bunca broşüre, bunca afişe para harcanacağına her aday harcayacağı bu bütçeyi sağlığa ya da eğitime aktarsa , görsel yada yazılı propagandalarını da sosyal medya üzerinden yapsa bence çok daha yerinde ve çok daha etkin bir propaganda olur.

Hem de birlik ve paylaşma duygusunu pekiştirir.

Misal şu an gündemde bilgisayarı olmayan çocuklar var değil mi?

Her hangi bir Cumhurbaşkanı adayı broşürlere veya afişlere ayırdığı bütçe ile ama 1 ama 2 kaç tane olduğu fark etmez, kaç tane ki alabiliyorsa bilgisayar alsa ve ihtiyacı olan çocuklara verilmek üzere okullara teslim etse, kalbimize daha bir dokunmaz mı?

Seçmenlerin fikrini değiştirsin ya da değiştirmez bilmem ama bir çocuğun geleceğini değiştireceği kesin.

Hani tüm adaylarının sloganlarında “gelecek “var ya, alın size gelecek.

Madem geleceğe yürümek istiyorsunuz,

Madem geleceği aydınlatmak istiyorsunuz,

Bunun yolu belli.

Her koşulda geleceği şekillendirmek ancak ve ancak eğitimle olur.

Doğru eğitimin yolu da doğru kurgulanmış bir eğitim politikasının yanı sıra, eğitime ulaşılacak yolun da doğru ve erişilebilir olması ile mümkündür.

Eğer geleceği düşünüyorsanız, geleceğin temeline eğitimi oturtmalısınız.

Zira bir ülkeyi yok etmek de, yükseltmek de ancak eğitimle mümkündür.

Elbette ki Cumhur Başkan Adaylarının bu katkıları ile eğitim ya da sağlık ihya olup düzelmeyecektir ancak bir yaraya merhem olacağı gibi bir zihniyeti de yerleştirmiş olacaktır.

Eğitimi ve sağlığı öncelemek ,insanı da ülkenin geleceğini de önemsemek demektir.

O yüzden benim çağrım, adayların corona endişeli broşürler ve afişler yerine, sağlığa ya da eğitime harcama yapmalarıdır.

“Gelecek” sloganı işte o zaman anlam bulur ve dikkate alınır.

Yoksa bu saatten sonra hiç kimse broşüre bakarak kimi seçeceğine karar vermez.

Biz 40 dervişiz, 40ımız da artık bir birimizi ezberlemişiz.