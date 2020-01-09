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Genç Yetenekler Production’dan 2019’un son konseri LAÜ’de büyük beğeni topladı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktivite merkezine bağlı Müzik Kulübü tarafından organize edilen, Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni orkestrası konseri Rauf Raif Denktaş salonunda gerçekleştirildi.
Genç Yetenekler Production’dan 2019’un son konseri LAÜ’de büyük beğeni topladı

Konserin klasik repertuarı ve klasik rock tarzı dinleyicilerin beğenisini kazandı

Orkestra Şefi Ersin Kaşif önderliğinde 45 genç müzisyenin oluşturduğu orkestranın , klasik repertuarı ve klasik rock tarzı dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı solistlerinden biri olan Ayşe Akın ve 45 Yetenekli genç müzisyenin arasında, LAÜ Müzik Kulübü Başkan Yardımcısı  Recep Kökraf da  gecede sahne aldı.

Çelik: Klasik müzik kalitesini Genç Yeteneklerden dinlemek bize gerçekten çok büyük keyif  verdi

LAÜ Müzik Kulübü Başkanı Çağakan Çelik “ LAÜ Müzik Kulübü olarak yıllardır çok güzel etkinliklere ve projelere imza atıyoruz. Aramızda gerçekten çok yetenekli öğrenci arkadaşlarımız var. Bunların birtanesi kendi başkan yardımcımız olan Recep Kökraf, hem  çok faal hemde çok yetenekli. Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestra’ında yer almakta ve çello çalmakta. Böyle güzel bir kuruluşu Üniversitemzide ağırlamak bizim için büyük bir keyifti” dedi.

“Konser öncesi kendi müzik dinletimiz oldu ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte keyifli dakikalar yakaladık” diyen Çelik, konser organizasyonlarına ve farklı projelere ikinci dönem de devam etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kaşif: Çok kalabalık bir dinleyici kitlesine konser verdik 

Orkestra Şefi Ersin Kaşif “ Klasik eserlerin ağırlıkta olduğu repertuarımızı sevilen eserlerden seçtik ve aldığımız olumlu tepkiler bunun doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi” dedi. Kaşif “Lefke Avrupa Üniversitesi’nde  çok kalabalık bir dinleyici kitesiyle  buluşarak  konserimizi yapmamız bizler için çok önemli ve gurur vericiydi” dedi.

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