Genç Yetenekler Production’dan 2019’un son konseri LAÜ’de büyük beğeni topladı

Konserin klasik repertuarı ve klasik rock tarzı dinleyicilerin beğenisini kazandı

Orkestra Şefi Ersin Kaşif önderliğinde 45 genç müzisyenin oluşturduğu orkestranın , klasik repertuarı ve klasik rock tarzı dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı solistlerinden biri olan Ayşe Akın ve 45 Yetenekli genç müzisyenin arasında, LAÜ Müzik Kulübü Başkan Yardımcısı Recep Kökraf da gecede sahne aldı.

Çelik: Klasik müzik kalitesini Genç Yeteneklerden dinlemek bize gerçekten çok büyük keyif verdi

LAÜ Müzik Kulübü Başkanı Çağakan Çelik “ LAÜ Müzik Kulübü olarak yıllardır çok güzel etkinliklere ve projelere imza atıyoruz. Aramızda gerçekten çok yetenekli öğrenci arkadaşlarımız var. Bunların birtanesi kendi başkan yardımcımız olan Recep Kökraf, hem çok faal hemde çok yetenekli. Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestra’ında yer almakta ve çello çalmakta. Böyle güzel bir kuruluşu Üniversitemzide ağırlamak bizim için büyük bir keyifti” dedi.

“Konser öncesi kendi müzik dinletimiz oldu ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte keyifli dakikalar yakaladık” diyen Çelik, konser organizasyonlarına ve farklı projelere ikinci dönem de devam etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kaşif: Çok kalabalık bir dinleyici kitlesine konser verdik

Orkestra Şefi Ersin Kaşif “ Klasik eserlerin ağırlıkta olduğu repertuarımızı sevilen eserlerden seçtik ve aldığımız olumlu tepkiler bunun doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi” dedi. Kaşif “Lefke Avrupa Üniversitesi’nde çok kalabalık bir dinleyici kitesiyle buluşarak konserimizi yapmamız bizler için çok önemli ve gurur vericiydi” dedi.