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Gencay Eroğlu: “İsteyen istediğini destekleyebilir. Benim amacım halkımızın desteğini kazanmak”

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Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, kendisinin yıllardır her kademede KKTC devletine hizmet ettiğini, şimdi de tecrübelerini Lefkoşa için hayata geçirmeye hazırlandığını söyledi.
Gencay Eroğlu: “İsteyen istediğini destekleyebilir. Benim amacım halkımızın desteğini kazanmak”

DP’den yapılan açıklamaya göre Kanal T’ye konuşan Eroğlu, “Aslında adaylık gibi bir düşüncem yoktu ama özellikle genel seçimlerde aday olmam için çok teklif gelmişti. Şimdi yine aynı teklif geldi ve ben de kabul ettim. Ani oldu belki ama açıkçası halkımızın sevgisi yüzünden ben bu teklifi kabul ettim ve aday oldum” dedi.

“SERDAR DENKTAŞ İLE HEP UYUMLU ÇALIŞTIK”

Adaylığına DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın önayak olduğunu söyleyen Gencay Eroğlu, Denktaş’la her zaman uyum içinde çalıştıklarını, şimdi sanki yeni tanışmış gibi bir hava yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Serdar Denktaş’ın çalışmalarını takdir ettiğini kaydeden Eroğlu, geçmiş dönemlerde görevden alındığı zaman müşavirlik acısını yaşadığını söyledi ve  “Boş yere maaş almak bana çok zor gelirdi” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLERDE İDDİALIYIM, ZORU SEVERİM”

Seçimlerde iddialı olduğunu da söyleyen Gencay Eroğlu, “Belediyenin sorunlarını çok yakından biliyorum. Bunu bilerek aday oldum, zoru severim” dedi.

“Lefkoşa’ya kadın eli değmeli” şeklinde kendiliğinden bir slogan çıktığını belirten Eroğlu, yıllardır Gençlik Dairesi ile başkent Lefkoşa’da çok sayıda etkinlik yaptığını anlattı.

Eroğlu, “Mesela bu etkinlikler sırasında kentte kaldırım olmadığını gördük. Kentin simgesel bir meydanı olmaması çok acayip. Dünyanın her yerinde böyle meydanlar vardır ama bizde yok. Belediyeciliği çöp toplamak olarak gören mantalite bunu bilemez. Bu bir marifet değildir, bu zaten olması gereken şeydir” ifadelerini kullandı.

 “HERKESE EŞİT MESAFEDEYİM”

 Adaylık sonrası tepkilerin çok iyi olduğunu, birçok insanın kendisini arayıp tebrik ettiğini ifade eden Eroğlu, şunları ekledi:

 “Ben toplumun tüm kesimlerine eşit davrandım, asla ayrımcılıkta bulunmadım. Dolayısıyla adaylığım için yazılan senaryoları bir kenara bırakın, beni hiç ilgilendirmez. 32 yıldır bu ülkenin her tarafında, her taşının altında emeğim vardır. Bu yüzden de halkın bunları göz önüne alıp Lefkoşa için yapacaklarımı öyle değerlendireceğini düşünüyorum. Ben bir karar aldım, arkama bakmam ve yolumda yürürüm.”

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