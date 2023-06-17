Gençler Birliği 2 Yılda Basketbol'un En Büyüğü oldu

İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün Basketbol Şubesi Caesar Projects ile yaptığı iş birliği sonrasında Basketbol Federasyonu tarafından düzenlen Basketbol Liglerinde en çok kategoriye katılan kulüp oldu.

İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün Basketbol Şubesi Caesar Projects ile yaptığı iş birliği sonrasında Basketbol Federasyonu tarafından düzenlen Basketbol Liglerinde en çok kategoriye katılan kulüp oldu.



Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, Caesar L. Gençler Birliği ismi ile Büyük Erkekler Kategorisinde Prolig, U 17 Erkekler Ligi, U 15 erkekler ligi, Vedat Kaner U 13 Easy Ligi (2 takım), Vedat Kaner U11 Junior Lİgi yanı sıra Kadınlarda da “Büyük Kadınlar” ve “Genç Kadınlar” kategorilerinde 2022-2023 Basketbol sezonunda toplamda 9 takımı ile Basketbol liglerine katılma başarısı gösterdi.

AKADEMİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kısa sürede her kategoride liglere katılmayı başaran Gençler Birliği yüzlerce sporunun yetişmesi için de Basketbol akademi çalışmalarını hızlandırdı. Haftanın 5 günü İskele’de sabah 9’da başlayan antremanlar öğlene kadar devam ediyor.

ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE

LGBSK Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı açıklamada özellikle alt yapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek oyuncularımız da takımlarımız da liglerde dikkat çekiyor açıklaması yaptı. Çok yakın zamanda bir çok Üniversite ile iş birliği protokolleri imzalayacaklarını da açıklayan Yılmabaşar, LGBSK’de forma giyen gençlerin eğitim hayatlarında da önemli bir rol üstleneceklerinin altını çizdi.

Yılmabaşar 2023-2024 sezonunu erkenden planlamaya başladıklarını belirterek. Kadınlar ve büyük erkekler takımlarına önemli takviyeler yapacaklarını belirtti.