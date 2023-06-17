  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Gençler Birliği 2 Yılda Basketbol'un En Büyüğü oldu

» »
İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün Basketbol Şubesi Caesar Projects ile yaptığı iş birliği sonrasında Basketbol Federasyonu tarafından düzenlen Basketbol Liglerinde en çok kategoriye katılan kulüp oldu.
Gençler Birliği 2 Yılda Basketbol'un En Büyüğü oldu

İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün Basketbol Şubesi Caesar Projects ile yaptığı iş birliği sonrasında Basketbol Federasyonu tarafından düzenlen Basketbol Liglerinde en çok kategoriye katılan kulüp oldu.


Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, Caesar L. Gençler Birliği ismi ile Büyük Erkekler Kategorisinde Prolig, U 17 Erkekler Ligi, U 15 erkekler ligi, Vedat Kaner U 13 Easy Ligi (2 takım), Vedat Kaner U11 Junior Lİgi yanı sıra Kadınlarda da “Büyük Kadınlar” ve “Genç Kadınlar” kategorilerinde 2022-2023 Basketbol sezonunda toplamda 9 takımı ile Basketbol liglerine katılma başarısı gösterdi.

 

AKADEMİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kısa sürede her kategoride liglere katılmayı başaran Gençler Birliği yüzlerce sporunun yetişmesi için de Basketbol akademi çalışmalarını hızlandırdı. Haftanın 5 günü İskele’de sabah 9’da başlayan antremanlar öğlene kadar devam ediyor.

 

ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE
LGBSK Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı açıklamada özellikle alt yapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek oyuncularımız da takımlarımız da liglerde dikkat çekiyor açıklaması yaptı. Çok yakın zamanda bir çok Üniversite ile iş birliği protokolleri imzalayacaklarını da açıklayan Yılmabaşar, LGBSK’de forma giyen gençlerin eğitim hayatlarında da önemli bir rol üstleneceklerinin altını çizdi.
Yılmabaşar 2023-2024 sezonunu erkenden planlamaya başladıklarını belirterek. Kadınlar ve büyük erkekler takımlarına önemli takviyeler yapacaklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyük Kadınlar Basketbol Ligi İskele'de başlıyor03 Haziran 2023 Cumartesi 09:58
  • Basketbol'da Genel Kurul Temmuz'da...02 Haziran 2023 Cuma 10:29
  • Basketbol'da bir kez daha ligler devam ederken Eser Taçoy ortaya çıktı adaylığını ilan etti!02 Haziran 2023 Cuma 10:20
  • Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Cumartesi İskele’de başlıyor01 Haziran 2023 Perşembe 16:17
  • Denver Nuggets ve Miami Heat’in kapışacağı NBA Finalleri başlıyor01 Haziran 2023 Perşembe 15:58
  • Koopspor namağlup şampiyon29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:22
  • Büyük Kadınlar Ligi’nde heyecan başlıyor28 Mayıs 2023 Pazar 22:19
  • KOOPSPOR Şampiyo....27 Mayıs 2023 Cumartesi 08:58
  • Basketbol'da KOOP Şampiyonluğa daha yakın... KOOP 2- GAÜ 025 Mayıs 2023 Perşembe 09:33
  • Levent basketbol'da Türkiye 4.'sü oldu24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti